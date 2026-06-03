爆笑問題らが所属する芸能事務所「タイタン」が主催するお笑いライブ「爆笑問題withタイタンシネマライブ」の出演者たちが決まった。ゲストに南海キャンディーズらが出演する。1996年にスタートし、2か月に1回開催している恒例イベント。爆笑問題をはじめとした事務所所属タレントはもちろん、今回他事務所からは何回キャンディーズに加え、三四郎、豆鉄砲、サルベースなどが出演。全16組が盛り上げる。またウエストラン