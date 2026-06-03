◇交流戦中日5─8ソフトバンク（2026年6月3日バンテリンドーム）4点リードを守れず、両リーグ最多となる今季18度目の逆転負けを喫した。5回に村松の適時打で19イニングぶりの得点を奪い、細川が7試合ぶりの7号3ラン。ただ、4点リードの喜びは一瞬だった。6回に5点を失い逆転され、その裏に追いき延長戦へ。11回、7番手でマウンドへ上がった勝野が先頭の近藤に四球を与え、続く栗原の遊ゴロを村松がエラー。犠打の後、満