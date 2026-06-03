日本時間２３時００分に米ISM非製造業景気指数（5月）、製造業新規受注（4月）、耐久財受注（確報値）（4月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 ISM非製造業景気指数（5月）23:00 予想53.8前回53.6（ISM非製造業景気指数) 製造業新規受注（4月）23:00 予想N/A前回1.5%（前月比) 耐久財受注（確報値）（4月）23:00 予想7.9%前回7.9%（前月比) 予想1.1%前回1.1%（輸送除くコア・