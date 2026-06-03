女子シングルス準々決勝でプレーするアリーナ・サバレンカ＝パリ（共同）【パリ共同】テニスの全仏オープン第11日は3日、パリのローランギャロスで行われ、女子シングルス準々決勝で第1シードのベラルーシ出身、アリーナ・サバレンカが第25シードでロシア出身のディアナ・シュナイデルに6―3、5―7、0―6で逆転負けを喫した。シュナイデルは四大大会の準決勝に初進出した。予選から勝ち上がった世界ランキング114位のマヤ・フ