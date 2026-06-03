初めて手料理を持ってきてくれたとき、お礼に現金を包んだのが運の尽き？まさか毎週持ってくるようになるとは思わないですよね…。そして今回、値上げ交渉まで。さすがにこの状況は、息子に伝えたほうがいいのでは…!?>>【まんが】嫁の手料理はいりません！(ウーマンエキサイト編集部)