¥»¥ë¥Ó¥¢ÂåÉ½FW¥É¥¥¥·¥ã¥ó¡¦¥ô¥é¥Û¥ô¥£¥Ã¥Á¤Î¥æ¥ô¥§¥ó¥È¥¹ÂàÃÄ¤¬·èÄêÅª¤È¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£¡Ø¥¹¥«¥¤¡¦¥¹¥Ý¥ë¥È¡Ù¤Ê¤É¡¢Ê£¿ô¥¤¥¿¥ê¥¢¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ºß26ºÐ¤Î¥ô¥é¥Û¥ô¥£¥Ã¥Á¤Ï¡¢2022Ç¯1·î¤Ë¥Õ¥£¥ª¥ì¥ó¥Æ¥£¡¼¥Ê¤«¤é¥æ¥ô¥§¥ó¥È¥¹¤Ë´°Á´°ÜÀÒ¤Ç²ÃÆþ¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¸ø¼°Àï168»î¹ç68¥´¡¼¥ë¤òµ­Ï¿¡£º£µ¨¤ÏºòÇ¯11·î¤Ëº¸Â­ÆâÅ¾¶Ú¤òÉé½ý¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤ë¤ÈÌó4¥«·î¤ÎÀïÀþÎ¥Ã¦¤â¶¯¤¤¤é¤ì¤¿¤Ê¤«¡¢¸ø¼°Àï23»î¹ç10¥´¡¼¥ë2¥¢¥·¥¹¥È¤Î¿ô»ú¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤