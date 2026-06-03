「広島３−１日本ハム」（３日、マツダスタジアム）日本ハムの先発・伊藤は５回６安打３失点で３敗目を喫した。自身の連勝は４でストップ。連続クオリティースタート（６回以上自責３以下）も７試合で止まった。「初回の投球が全て」と振り返ったように、立ち上がりが命とりになった。先頭の名原に対し「ライトフライで打ち取ったと思った」という高い打球が、中堅・浅間のダイブも及ばず右中間への二塁打に。そこから２死後