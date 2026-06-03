「ＤｅＮＡ０−２楽天」（３日、横浜スタジアム）ＤｅＮＡ・相川亮二監督（４９）は、４日の楽天戦から、右ハムストリングの肉離れで戦列を離れていた牧秀悟内野手（２８）が１軍復帰することを明らかにした。「明日から合流します」と明言した。牧は４月２４日の巨人戦の試合中に右太ももを痛め、戦線離脱。５月２７日の２軍戦から実戦復帰し、再昇格に向けて準備を進めていた。この日、チームは完封負けを喫し、借金は今