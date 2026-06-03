タレントのイモトアヤコ（40）が、旬の食材を使った晩ごはんを披露し、注目を集めている。【映像】イモトアヤコの生活感あふれる自宅キッチンや手料理（複数カット）これまでも、壁一面に本が並ぶ自宅の一室や、4歳の長男と2人旅を満喫する姿、「時差ボケで早く起きた朝は温かい日本食を食べたくなります」とコメントしている朝食など、プライベートな様子をSNSで発信してきたイモト。2024年9月27日に更新したYouTubeチャンネ