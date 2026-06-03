「中日５−８ソフトバンク」（３日、バンテリンドーム）中日が延長１１回の激闘に敗れ、今季３度目の４連敗となった。延長十一回に７番手勝野が１死満塁のピンチを招くと、広瀬にセンターへの勝ち越し適時二塁打を許した。試合は五回に村松の先制適時打、細川の７号３ランで一挙４点を先制したが、直後に暗転した。ここまで無失点だった先発のルーキー桜井が近藤、栗原、山本、牧原に３連打を浴びて２点を失い、交代。代わ