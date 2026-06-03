六本木の人気キャバクラ嬢のゆいぴすは３日、自身のＹｏｕＴｕｂｅやＸを更新し、糖尿病治療薬「マンジャロ」を巡る騒動を謝罪した。ゆいぴすはマンジャロのオンライン処方サービスでアンバサダーを務め、ＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「ＬＡＳＴＣＡＬＬ（ラストコール）」内でも発表されていたが、物議を醸していた。５月２８日に「もう限界。誰を信用していいかわからない」とＸに投稿していたが、この日はスーツ姿で「今回