「肌見せ」が垢抜けのキーワードとして注目されているものの、気後れしてしまうという大人女性は多いもの。そこで今回は、こなれた40代コーデを提案するおしゃれさんたちの肌見せコーデにフォーカス。同世代のおしゃれさんたちは全体の上品さを意識しながら、頑張りすぎ感のない肌見せを楽しんでいるようです。この夏こそ肌見せコーデに挑戦したい大人女性のお手本になってくれるはず！ 袖の