中国外交部。（北京＝新華社記者／李賀）【新華社北京6月3日】中国外交部の毛寧（もう・ねい）報道官は3日の記者会見で、トランプ米政権が一部の国の製品に追加関税を課す案を示したとの質問に対し、中国は各種形式の一方的関税措置に一貫して反対しているとして、関税戦争や貿易戦争は誰の利益にもならないと指摘、経済・貿易問題は対等と尊重、互恵を踏まえ、対話と協議を通じて解決すべきだと強調した。