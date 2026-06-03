俳優の大泉洋さん（53）が3日、都内で開催されたイベントに恒松祐里さん（27）と登場。イベント中に2つのウソをつき、会場を盛り上げました。大泉さんは、自身を「時間を有効に使いたいタイプ」と明かし、タクシーは準備ができる少し前に呼ぶとのこと。そこで、「それがあまりにも早い時には本当にパンツ一丁の時はあるわけですが。何度かパンツ一丁で乗ったこともございますけれども」とウソのエピソードを披露。すぐさま「今のウ