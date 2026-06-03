「プロレス・新日本」（３日・後楽園ホール）ジュニアの祭典「ベスト・オブ・ザ・スーパージュニア」公式戦最終戦が行われた。Ａブロックでトップに並んでいた初出場の“デスマッチのカリスマ”葛西純（５１）は、２２度目の出場を誇る新日本生え抜きの田口隆祐（４７）に痛恨の１敗を喫し、５勝４敗で優勝争いから脱落した。新日本屈指の曲者が、今大会“台風の”となっていた異色のクレイジーモンキーを攻略した。５・２２