お笑いコンビ「オアシズ」の大久保佳代子（55）が3日放送の日本テレビ「上田と女が吠える夜〜インターナショナル〜」（水曜後9・00）に出演し、新幹線の切符を失くした時の経験を明かした。番組には22カ国28人の女性が集まり、「世界から見た日本ってどんな国？」をテーマに大激論。米国出身のアリィさんは「日本のルールを守る文化は素晴らしいと思うんですけど…私、新幹線のチケットを失くしたんですよ、途中で。駅に着いた