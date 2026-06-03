巨人５−４オリックス（交流戦＝３日）――巨人が２カード連続の勝ち越し。３点を追う八回、丸の代打逆転満塁本塁打で試合をひっくり返し、九回をマルティネスが締めた。オリックスは継投が裏目に出た。◇西武３−２阪神（交流戦＝３日）――西武は二回、ネビンのソロで先制。七回には敵失でリードを広げた。渡辺が７回無失点で３勝目。阪神は九回に佐藤の２ランで１点差としたが、反撃が遅かった。◇楽天２−０ＤｅＮＡ（交