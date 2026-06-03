「広島３−１日本ハム」（３日、マツダスタジアム）広島が交流戦７戦目で初勝利を挙げた。相手先発・伊藤の立ち上がりを攻めた。新井貴浩監督（４９）は初回２死三塁から先制適時打を放った４番・坂倉を、「相手も素晴らしい投手だった中で、２アウトからサクがよく打ってくれた。いいところで打ってくれているし、頼りになるバッター」と褒めたたえた。その後、２死一、二塁から持丸が２点適時二塁打を放ち、一挙３得点でリ