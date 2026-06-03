決勝の2点二塁打を放った11回の攻撃を終え、近藤（右）に迎えられるソフトバンク・広瀬隆＝バンテリンドームソフトバンクが今季初の6連勝で2位に浮上した。0―4の六回に5長短打で5点を奪い、5―5で迎えた延長十一回は広瀬隆の2点二塁打などで3点を勝ち越した。上茶谷はプロ初セーブ。中日は4連敗で今季最多に並ぶ借金15。