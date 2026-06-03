◆日本生命セ・パ交流戦２０２６広島３―１日本ハム・マツダスタジアム）広島・坂倉将吾捕手（２８）が決勝打を放った。初回２死三塁で先制打。カウント２―２と追い込まれたが、好投手の伊藤の内角いっぱいの１４９キロを「追い込まれていましたし、特にこうとかはなく、必死にという感じですね」と右前に運んだ。日本ハムのエースからは昨年の対戦でも２安打。「映像を振り返ったら出てきたので、いいイメージで入りまし