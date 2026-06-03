舞台『ハムレット』に主演する歌舞伎俳優の市川染五郎が3日、大阪市内で取材に応じた。過去には祖父・松本白鸚、父・松本幸四郎も演じたシェイクスピア劇の王子・ハムレットを、ストレートプレイ初挑戦となる染五郎が演じることでも話題の本作。5月の東京・日生劇場での公演を終え、今月5日からは大阪・SkyシアターMBSでの上演がスタートする。市川染五郎誕生から400年を経ても色褪せないシェイクスピア劇の魅力を「人間の本質を描