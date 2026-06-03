メ～テレ（名古屋テレビ） 3日午後、三重県志摩市の漁港で海中に沈んでいた車の中から男性2人の遺体が見つかり、警察は身元の特定を進めています。 警察によりますと、3日午後0時半ごろ、志摩市志摩町片田の深谷漁港で、海の中に軽乗用車が沈んでいるのを港で作業をしていた漁業関係者が見つけました。 駆け付けた消防が確認したところ、車内から2人の遺体が見つかりました。 1人は50代から60代ぐらいの男性で
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