元TOKIOの松岡昌宏（49）が3日に自身のYouTubeチャンネルを更新し、スタッフの“雑なフリ”に猛ツッコミを入れる場面があった。北海道の焼肉店で舌鼓を打っていた松岡一行。そこでミノを注文したが、スタッフから「全然関係ないんですけど、みの（もんた）さんとの絡みって結構あったんですか?」と雑なフリがあった。松岡は「すっげぇくだらねぇ!」と苦笑したが「みのさんは俺たちより、V6とずっと『学校へ行こう』をやって