2.5次元歌い手グループ「AMPTAKxCOLORS」が２日、全国のファミリーマート店内デジタルサイネージ「ファミマTV」で、オリジナル番組「AMPTAKxCOLORSのハッピー星占いWEEK」の放送をスタートさせた。同番組は、STPR所属クリエイターと「ファミマTV」によるコラボレーション施策の第1弾。AMPTAKxCOLORSのメンバーが、曜日ごとに日替わりで登場して、「今日は誰が、あなたの運勢を届ける？」をコンセプトに、毎朝の“ハッピー星占