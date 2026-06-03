藤田医科大病院（愛知県豊明市）は3日、看護師の私物のパソコンが身代金要求型コンピューターウイルス「ランサムウエア」に感染し、内規に違反して保存していた患者の氏名、生年月日や病名、検査データなどの個人情報1365件が流出した可能性があると発表した。不正利用は確認されていないとしている。病院によると、腎不全など腎臓の疾患がある患者の情報。個人情報を私物のパソコンに保存するのは内規で禁止されていたが、看