ＮＨＫ大河ドラマ「豊臣兄弟！」第２１回「風雲！竹田城」が５月３１日に放送された。織田信長（小栗旬）が、荒木村重（トータス松本）が長年苦戦していた播磨攻めに羽柴秀吉（池松壮亮）を投入。織田と毛利との戦いが激化した。竹田城、上月城を巡る攻防が描かれ舞台は１５７７年〜１５７８年に進んだ。一方で浅井・朝倉攻略後は羽柴家にスポットを絞ったストーリーが展開されており、姉川合戦以降、徳川家康（松下洸平）