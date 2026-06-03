2.5次元アイドルグループ「すとぷり」が、グループ結成10周年を迎える4日の「すとぷりの日」に、フジテレビの4番組へ登場することが2日、発表された。結成10周年当日は、朝の情報番組「めざましテレビ」、「ノンストップ！」にVTR出演するほか、夜には音楽番組「STAR」に出演する。同番組では、上垣皓太朗アナウンサーとのトークをはじめ、歌番組では初となる実写出演（顔スタンプ）で、10周年を記念したスペシャルメドレーを披