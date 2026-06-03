◇プロ野球セ・パ交流戦 ソフトバンク8-5中日(3日、バンテリンドーム)中日は延長の末逆転負けを喫しました。4回までは両チーム無得点。先発の櫻井頼之介投手がソフトバンク打線を「0」に抑え続けます。5回、中日は先頭の山本泰寛選手がヒットで出塁すると、二死二塁の場面で村松開人選手が先制タイムリー。その後、二死一、二塁とチャンスを広げると、細川成也選手がレフトスタンドへ運ぶ3ランホームランを放ち、この回一挙4点の先