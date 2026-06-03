◇交流戦日本ハム1―3広島（2026年6月3日マツダスタジアム）日本ハムは相手を上回る9安打を放つも11残塁で1得点に終わった。新庄剛志監督（54）は「ヒット数では勝ってたんやけどね。ここぞというところの1本が出なかった」とつながりを欠いた打線を振り返った。この日は4番に5月5日以来22試合ぶりに郡司を起用したが、3回は2死一、三塁の追加点チャンスで二ゴロ。5回2死二塁でも遊ゴロと3打数無安打。守備でも三ゴロ