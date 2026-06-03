◆日本生命セ・パ交流戦２０２６巨人５―４オリックス（３日・東京ドーム）巨人は３点を追う８回に丸佳浩外野手が逆転満塁弾を放ち、オリックスに競り勝った。野球評論家の清水隆行氏が注目したのは、森田駿哉投手。先発の戸郷翔征投手が２回途中に危険球退場となった中で、緊急登板して６回途中まで試合を作った奮闘を“陰のＭＶＰ”とした。＊＊＊＊長嶋茂雄さんの一周忌特別試合とあって絶対に勝ちたい試合だった