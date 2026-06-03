３日放送のテレビ朝日系「報道ステーション」（月〜金曜・後９時５４分）では、各地に大雨や強風被害をもたらした台風６号がこの日午後９時頃、関東の東の海上で温帯低気圧に変わったことを速報した。キャスターの大越健介氏は「台風６号は沖縄から関東までの太平洋沿いを勢力を保ったまま進み、幅広い範囲に土砂崩れなどの被害をもたらしました」と報じると「危険のレベルを５段階に分ける新たな防災気象情報がフル稼働した今