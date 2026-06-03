ドル円のピボットは１５９．７６円付近＝ＮＹ為替 ピボット分析東京時間（21:40現在） ドル円 現値159.91高値160.00安値159.37 160.78ハイブレイク 160.39抵抗2 160.15抵抗1 159.76ピボット 159.52支持1 159.13支持2 158.89ローブレイク ユーロ円 現値185.49高値186.04安値185.12 186.90ハイブレイク 186.47抵抗2 185.98抵抗1 185.55ピボット 185.06支持1