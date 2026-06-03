「ＤｅＮＡ０−２楽天」（３日、横浜スタジアム）楽天が交流戦開幕６連敗からの２連勝。このカードの勝ち越しを決めた。０−０で迎えた九回、１死一塁から途中出場の中島が決勝の中越え二塁打を放った。先発古謝は６回２安打無失点。リリーフ陣も無失点に抑え完封リレーを完成させた。中島は「個人的にも苦しい状況続いてたので、何とか打ちたいなっていう思いもあって打席に入ったので。とにかく遅れることなく勇気を持って