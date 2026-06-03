ヴィッセル神戸の元日本代表FW武藤嘉紀が2日に自身のインスタグラム(@yoshinori_muto_09)を更新し、オフの様子を公開した。武藤は「最高なOFFでした 真司くん @sk23.10 ありがとうございました #香川真司 #淡路島」と綴り、複数の写真をアップ。セレッソ大阪の元日本代表MF香川真司と上半身裸で海に入りながらポーズを決める姿や、食事を楽しむ様子が収められている。コメント欄では「なんていい休日」「めっちゃいい体2人と