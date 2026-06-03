◇交流戦楽天2―0DeNA（2026年6月3日横浜）楽天・中島大輔外野手（24）が0│0の9回1死一塁で、守護神の山崎から決勝の適時二塁打。「勇気を持って振ることだけを考えた」と、はにかんだ。6月3日。この日は「ミスタープロ野球」長嶋茂雄氏の一周忌だった。中島は昨年7月9日の西武戦で、60年にミスターが打ち立てた4試合連続三塁打のプロ野球記録に肩を並べた。この日は送球間に三塁を陥れたが、記録は二塁打。「あれがス