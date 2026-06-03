◇交流戦DeNA0―2楽天（2026年6月3日横浜）右太もも裏の肉離れで2軍調整を続けていたDeNA・牧秀悟内野手（28）が、4日の楽天戦から1軍に合流することが決まった。3日の試合後、相川監督は「もう明日（4日）から合流します」と明言した。4月24日の巨人戦で走塁中に負傷し、翌25日に出場選手登録を抹消された。その後は順調にリハビリのメニューを消化し、当初の想定より早く5月27日にファーム・リーグの楽天戦で「2番・DH