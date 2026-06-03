ＤｅＮＡは３日の楽天戦（横浜）に０―２で敗れ２連敗。６カード連続勝ち越しなしと苦境に沈むチームの借金はついに今季最多を更新する６まで膨れ上がった。スコアレスの９回にマウンドに上がった守護神・山崎が一死一塁から中越えの決勝適時二塁打を浴びるショッキングなゲーム展開。６回を投げ５安打無失点に封じた先発・石田裕の力投も報われなかった。慢性的な貧打に泣くベイ打線はこの日もわずか３安打。４回には先頭の