９月に開幕するアジア大会（愛知・名古屋）を前に、中国メディア「捜狐」が卓球女子日本代表を警戒している。アジア大会の女子日本代表には張本美和（木下グループ）、早田ひな（日本生命）、伊藤美誠（スターツ）、長崎美柚（木下グループ）、面手凛（日本生命）が選出。世界ランキング３位の張本はシングルス、ダブルス、混合ダブルス、女子団体の４種目にエントリーする予定だ。同メディアは「地元開催という地の利を生か