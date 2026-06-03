◆日本生命セ・パ交流戦２０２６中日―ソフトバンク（３日・バンテリンドーム）ソフトバンクが、延長１１回に広瀬隆太内野手２点二塁打で勝ち越しに成功した。５―５で今季初の延長戦に突入。延長１１回、中日・勝野に対して四球と敵失などで１死満塁の好機をつくった。「７番・一塁」で今季初スタメンの広瀬隆が期待に応えた。延長１１回は、なおも１死二、三塁から周東のボテボテの打球が二塁野選となり、さらに得点を