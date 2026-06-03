◆日本生命セ・パ交流戦２０２６広島３―１日本ハム（３日・マツダスタジアム）広島が待望の交流戦初勝利を挙げ、連敗を６で止めた。好投手の伊藤から初回に３得点。２死三塁で坂倉が先制打。持丸の２点二塁打でリードを広げた。追加点は遠かったが、投手陣が何度もピンチを切り抜けた。先発の床田は７安打を浴びながらも６回１失点で３勝目。３回からは毎回、得点圏に走者を背負ったが、粘った。７回は遠藤が２死一、二塁、