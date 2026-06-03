◆日本生命セ・パ交流戦２０２６中日―ソフトバンク（３日・バンテリンドーム）中日の勝野昌慶投手が、延長１１回に痛恨の勝ち越しを許した。延長１１回は近藤に先頭四球を与え、続く栗原の遊撃への打球を村松がファンブル。併殺どころか無死一、二塁のピンチとなり、海野の犠打と牧原大は申告敬遠で１死満塁。広瀬隆に中越えの２点二塁打を浴びた。なおも１死二、三塁から周東のボテボテの打球は前進守備の二塁・山本の本塁