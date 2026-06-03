◆日本生命セ・パ交流戦２０２６広島３―１日本ハム（３日・マツダスタジアム）広島が連敗を６で止め、待望の交流戦初勝利を飾った。日本ハム先発・伊藤から初回に坂倉が右前適時打で先制点をもたらすと、持丸が右翼への２点二塁打でリードを広げた。先発・床田は６回１失点。被安打７とピンチを招きながらも今季３勝目を挙げた。以下は床田、坂倉、持丸のヒーローインタビューの一問一答【床田】―相手は伊藤大海投手だ