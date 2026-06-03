旅行やキャンプ、フェスなど、夏の予定を立て始める人も多いのでは？ 今回は、デザイン性と機能性を兼ね備えた生活雑貨が揃う【3COINS（スリーコインズ）】から、レジャーシーンで頼りになる「新作アイテム」をご紹介します。ワンポイントが可愛らしく、編集部では売切れ予想フラグを立てた注目アイテムなので、気になるものは早めにGETして！ 軽量でコンパクト！ 手離せなくなる折りたたみクッション