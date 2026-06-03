◆日本生命セ・パ交流戦２０２６ＤｅＮＡ０―２楽天（３日・横浜）ＤｅＮＡ・相川亮二監督がファームで調整中の牧秀悟内野手について４日から１軍合流すると明かした。楽天戦後で１軍復帰時期について問われ「もう明日から出します」と明言。「彼が一番ベイスターズの中で打撃を期待できる選手だと思ってますし、彼の明るさは今のチームに必要なので、めいっぱい牧秀悟を出して」と期待を寄せた。牧は４月２４日の巨人戦