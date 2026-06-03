名古屋市中村区のコンビニエンスストアで男性客を包丁で刺して殺害しようとしたとして、47歳の男に懲役10年の判決が言い渡されました。 起訴状などによりますと、住所不定・無職の岩森直宏被告（47）は2024年10月、中村区向島町のコンビニエンスストアで男性客（当時57歳）の背中や腹を包丁で刺して、殺害しようとして、殺人未遂などの罪に問われました。 これまでの裁判で弁護側は「被告は覚せい剤の影響で精神障