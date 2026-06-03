巨人のライデル・マルティネス投手がリーグ単独トップをキープする今季１７セーブ目を挙げた。１点リードの９回に登板。この回先頭の代打・太田に右中間へ二塁打を許し、いきなり無死二塁のピンチを招いた。しかし後続の宗を左飛に打ち取り１アウト。続く来田を１５３キロの直球で空振りの３球三振に仕留めると、最後は中川を中飛に抑え得点を与えなかった。マルティネスは前日２日に続く連投で、これで１７セーブ目。２位の