フジテレビ系「ホンマでっか！？ＴＶ」が３日、『夫婦のズレ解消ＳＰ』と題して、夫婦の間で起きがちな家事や会話、お金のズレについてトークが繰り広げられた。くわばたりえ、高橋ユウとともにゲスト出演したのはお笑いコンビ「エレガント人生」の中込悠と山井祥子。ＥＸＩＴ・兼近大樹が「吉本の同期で」と同じＮＳＣ東京１９期生であることを明かし、「まさかこの二人が一緒になるとは…っていう感じ」と昨年９月に結婚し、