FIFA（国際サッカー連盟）が公開したサッカーW杯北中米大会に臨む日本代表のユニホームネームに「一部誤植」があったとして、日本代表の公式X（旧ツイッター）が3日に報告した。Xでは「本日6月3日（水）に国際サッカー連盟（FIFA）より、FIFAワールドカップ2026に参加する各チームの登録選手一覧が発表されましたが、http://FIFA.comに記載されているSAMURAI BLUE（サッカー日本代表）のユニフォームネームについて一部誤植が