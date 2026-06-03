¸µ¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼¡¦´ä·¨µ×»Ö¡Ê45¡Ë¤ÎºÊ¡¦¤Þ¤É¤«¤µ¤ó¡Ê43¡Ë¤¬¡¢¿·¼Ò²ñ¿Í¤È¤·¤Æ´èÄ¥¤ëÄ¹½÷¤Î¤¿¤á¤ËÉ×ÉØ¤Çºî¤Ã¤¿¼êÎÁÍý¤òÈäÏª¤·¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú±ÇÁü¡Û²ÈÂ²¼Ì¿¿¤äÉ×ÉØ¤Çºî¤Ã¤¿Í¼¿©¡ÊÊ£¿ô¥«¥Ã¥È¡Ë2002Ç¯12·î¤Ë´ä·¨¤È·ëº§¤·¡¢4¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤ÎÊì¤Ç¤¢¤ë¤Þ¤É¤«¤µ¤ó¡£Instagram¤Ç¤Ï¡¢¼«Âð¤Ç¤¯¤Ä¤í¤°²ÈÂ²¤ÎÍÍ»Ò¤äÎ¹¹Ô¤òËþµÊ¤¹¤ë»Ñ¤Ê¤É¡¢²ÈÂ²¤È¤ÎÆü¾ï¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤­¤¿¡£É×¤Î´ä·¨¤â2018Ç¯12·î21Æü¤Ë¹¹¿·¤·¤¿Instagram¤Ç¡¢Ä¹½÷¤¬¹ñ»ØÄê