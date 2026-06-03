俳優の三浦翔平さんは6月3日、自身のInstagramを更新。誕生日を報告し、ビーチでのイケメンショットを公開しました。【写真】38歳になった三浦翔平「これからも一生推しです」三浦さんは「本日38歳になりました。沢山のお祝いをありがとうございます！」とつづり、1枚の写真を投稿。ビーチでアロハポーズを決めています。黒いキャップとサングラス、白いTシャツとハーフパンツを合わせたコーディネートです。三浦さんの格好良さが